تعرف على سر إيقاف الشرطة الدائم للاعب داني روز

رنا صلاح الدين - كشف النجم الإنجليزي داني روز، لاعب فريق توتنهام المعار حاليا إلى فريق نيوكاسل، أنه غالبا ما يتم إيقافه من قبل الشرطة، وسؤاله عما إذا سرق سيارته.

اللاعب، الذي يتحصل على 60 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، اشتكى من أنه يعامل معاملة غير عادلة عندما يقود سيارته "الرانج روفر" التي تبلغ قيمتها نحو 100 ألف جنيه إسترليني، وكذلك عند الجلوس في عربة قطار من الدرجة الأولى، بسبب لون بشرته.

داني روز

روز روى بعض المواقف التي تعرض لها، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، قائلا: أوقفتني الشرطة الأسبوع الماضي، وهو أمر منتظم عندما أعود إلى دونكاستر من حيث أتيت، وفي كل مرة، هل سرقت هذه السيارة؟، من أين حصلت على هذه السيارة؟، ماذا تفعل هنا؟، وهل يمكنك إثبات أنك اشتريت هذه السيارة؟.

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داني روز

اللاعب أضاف، هذا الأمر يحدث منذ أن كان عمري 18 عاما، وتحديدا منذ أن كنت أقود، وفي كل مرة يحدث ذلك، أضحك فقط، لأنني أعرف ما هو قادم، وكيف هو الأمر، وفي آخر مرة ركبت فيها القطار، كنت أذهب إلى هناك مع حقيبتي، ووجه لي سؤال، هل تعلم أن هذه درجة أولى؟، وأقول، نعم، إذا ماذا؟، ويقولون، حسنا، دعني أرى التذكرة الخاصة بك بعد ذلك؟.

وتابع، عرضت على السيدة تذكرتي، وسار خلفي شخصان أبيضان في القطار، ولم تقل لهما شيئا، وقلت، ألن تطلبي تذكرتيهما؟، وقالت لي لست بحاجة لذلك.. الأسبوع الماضي، عندما كنت في منزل والدتي، توقفت في موقف للسيارات لعطل في المحرك، وجاءت ثلاث سيارات للشرطة، ومعها سيارة مكافحة الشغب، واستجوبوني بحجة أن لديهم تقريرا بأن سيارة لم تكن تسير بشكل طبيعي.

داني روز كان قد انضم إلى صفوف نادي نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة من توتنهام، في يناير الماضي.