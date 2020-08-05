ناصر القصبي: شكرا كورونا أنها فكتنا من سلام بعض الناس

رنا صلاح الدين - أثار الفنان السعودي ناصر القصبي جدلا واسعا بين متابعيه بسبب تغريدة كتبها، وجه خلالها الشكر لفيروس "كورونا" لأنها منعته من السلام على بعض الأشخاص.

ناصر كتب: "مصافحة اليد باليد عند السلام لدى الإنسان البدائي في العصور الغابرة كانت أشاره الى أنه مسالم ولا يحمل سلاحاً ثم تطور السلام وتنوع حسب ثقافة كل مجتمع".

الفنان السعودي أضاف، على حسابه الخاص على موقع "تويتر": "السلام اليوم لم يعد مصافح و عناق و قُبَل.. في عهد كورونا السلام نظر".

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وتابع: "كورونا فكتنا من سلام بعض الناس اللي يتلك من يدك تل ويشدها و يمدها الين يمصعك مصع. وفيه ناس ما تؤًمن بالمصافح ويجرك مع علباك ويجغفك جغف مع خدودك وهو بالكاد يعرف أسمك الأول".

القصبي استطرد: "وفيه ناس ما تعترف بالخد يصك راسه براسك على الجهتين كن حنا ثيران تناطح .. شكراً كورونا.. والسلام فعلاً نظر".