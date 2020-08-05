في عيد ميلادها.. أكثر الإطلالات جاذبية لميجان ماركل.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الأمريكية ميجان ماركل، دوقة ساسكس بعيد ميلادها التاسع والثلاثين، الذي يوافق 4 أغسطس، في لوس أنجلوس برفقة زوجها دوق ساسكس الأمير البريطاني هاري.

ميجان ماركل

ميجان وهاري يعيشان حاليا في لوس أنجلوس مع ابنهما آرشي، بعد أن انتقلا أولا إلى كندا ثم إلى الولايات المتحدة عقب إعلان قرارهما التخلي عن مهامهما كأعضاء كبار في العائلة المالكة.

ميجان ماركل

الممثلة السابقة في سلسلة Suits الشهيرة، احتفلت بعيد ميلادها حيث شارك العديد من أفراد العائلة المالكة، بما في ذلك الملكة إليزابيث الثانية وأمير ويلز، رسائل تهنئة على شرفها عبر حساباتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ميجان ماركل

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الحسابات الرسمية للعائلة الملكية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للملكة مع ميجان ماركل مرفقة برسالة تقول: "أتمنى عيد ميلاد سعيد لدوقة ساسكس".. وشارك أمير ويلز ودوقة كورنوال صورة ميجان التقطت خلال زيارة لها مع الأمير هاري لنيوزيلندا في 2018، وكتبت حسابات الزوجين تعليقا مرفقا بالصورة: "عيد ميلاد سعيد لدوقة ساسيكس"، جنبا إلى جنب مع رمز تعبيري لبالون.

ميجان ماركل

وعلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لدوق ودوقة كامبريدج، كيت ميدلتون والأمير ويليام، نشر الزوجان صورة لميجان تتفاعل مع طفلة صغيرة، وكتبا: "نتمنى عيد ميلاد سعيد لدوقة ساسكس اليوم".

ميجان ماركل

تقارير إعلامية ترجح أن دوريا راغلاند، والدة ميجان، ستنضم إلى الزوجين الملكيين وابنهما آرشي، للاحتفال في القصر الذي استأجراه منذ فترة في لوس أنجلوس.

ميجان ماركل

ميجان ماركل