ياسمين الخطيب تستعيد ذكريات زفافها بصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - استعادت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب ذكريات زفافها من زوجها الأول، حيث كانت تبلغ وقتها 19 عاما فقط.

ياسمين نشرت صورة من حفل زفافها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، دون أن تكشف عن وجه العريس.

الإعلامية المصرية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "امبارح.. وانا بعذوبتي سارح.. كان عندي 19 سنة".

يذكر أن ياسمين الخطيب قد كشفت في تصريحات سابقة أنها تزوجت ثلاث مرات، لافتة إلى أن فشل كل زيجة منهم كان لأسباب مختلفة عن الأخرى.

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الإعلامية المصرية قالت إن زيجتها الأولى أثمرت عن طفلين، مشيرة إلى أنها تزوجت من والد ابنيها وهي في سن صغيرة، ولكنها عندما نضجت وجدت أنها تختلف مع زوجها في الطباع فانفصلا، مؤكدة أن علاقتها بزوجها الأول وعائلته وزوجته الحالية جيدة جدا.

ياسمين الخطيب

ووصفت زيجتها الثانية بالفاشلة، حيث أنها تعمدت اختيار شخص مناقض تماما لزوجها الأول، مؤكدة أن اختيار الزوج بهذه الطريقة خطأ، لافتة إلى أن هذه الزيجة انتهت بعد أن قام زوجها بضربها فانتقمت منه في لحظتها بأن كسرت مرآة وجرحته بها في إصبعه مما سبب له عاهة مستديمة.

الإعلامية تحدثت أيضا عن زيجتها الثالثة، وهي زيجتها من المخرج خالد يوسف، حيث قالت إنهما اتفقا على عدم الإعلان في البداية نظرا لظروف عائلية لدى كل منهما، مشددة على أنهما كان في خطتهما أن يعلنا بعد ذلك لكن وقع الانفصال قبل أن يعلنا زيجتهما، وأرجعت سبب انفصالهما إلى أن الظروف كانت غير مناسبة.

ياسمين الخطيب وخالد يوسف