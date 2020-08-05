صور ترصد تلفيات منزل إليسا جراء حادث انفجار بيروت.. صور

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن وقوع تلفيات كثيرة في منزلها، جراء حادث الانفجار الذي وقع بمرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت.

إليسا كتبت، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار.. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ، المهم. الله يحمي لبنان".

وأضافت: "ما عم فيني إحتوي غضبي على اللي صار. هيدا البلد بيستاهل أحسن من هيك. معو حق مروان حمادة... هيدا العهد نحس، واللي حاكمينا نحس، واللي تسببو باللي صار اليوم من ورا إهمالن نحس بنحس. فلوا كلكن عا بيوتكن وعا مزبلة التاريخ #صار_الوقت".

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الفنانة اللبنانية رصدت تلفيات منزلها في مجموعة صور، وعلقت قائلة: "انفدت بل الحديد و الممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا ؟ مين برجعلنا بيروت؟؟؟".

يذكر أن انفجار ضخم وقع في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء 4 أغسطس، ونشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تعرض لحظة الانفجار الضخم، مع تصاعد سحابة دائرية بيضاء ودخان في المكان، واهتزاز الأراضي في المناطق المحيطة به.