أول تعليق لنادين نسيب نجيم بعد إصابتها: نصف وجهي وجسمي مدمم والمستشفى رفضت استقبالي

رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم لإصابة شديدة، إثرالانفجار الذي وقع بمرفأ في بيروت، حيث أن منزلها يقع في المنطقة المنكوبة، وخضعت لعملية جراحية استمرت 6 ساعات.

وفي أول تعليق لنادين بعد الحادث، روت تفاصيل ما حدث لها، كما نشرت مقطع فيديو يرصد تلفيات منزلها جراء الحادث، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

نادين نسيب نجيم

الفنانة اللبنانية كتبت: "بشكر ربي أولاً رجع خلقني وأعطاني عمر جديد الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلاً يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين".

وأضافت: "الحمدالله ألف مرة عطاني القوة أنزل ٢٢ طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على اول مشفى رفضوا يستقبلوني لانه كانت مكدسة بالجرحى".

Advertisements

وتابعت: "رجع أخدني على مشفى المشرق أسعفوني وخضعت لعملية ٦ ساعات لإنه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته عل أرض صعب كتير ينوصف فعلاً وكأنه قنبلة نووية".

وأكملت: "شكراً يا رب انك حميتني وحمدالله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى".

الفنانة اللبنانية أضافت: "كنت قاعدة جنب الشباك عم شوف تلفزيون تتخايلوا شو صار فيني ؟".

نادين نسيب نجيم