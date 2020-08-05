3 أساطير تسكن وجدان كريم بنزيما.. صور

رنا صلاح الدين - كشف النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، عن قائمته لأفضل ثلاثة رياضيين في التاريخ.

رونالدو البرازيلي

ووفقا لـ"روسيا اليوم" فقد شارك اللاعب في بث على موقع "يوتيوب" أجاب خلاله عن أسئلة بعض أصدقائه ومن ضمنهم الكولومبي، جيمس "خاميس" رودريغيز، زميله في الفريق الملكي، وثيو هيرنانديز، لاعب فريق "الميرينغي" السابق، وميلان الإيطالي حاليا.

مايكل جوردان

Advertisements

كريم بنزيما، قال ردا على سؤال بشأن أعظم ثلاثة رياضيين على مر التاريخ برأيه: "هناك الكثير من الذين ألهموني، لكن عندما يتعلق الأمر بالاختيار، فسأختار البرازيلي رونالدو "الظاهرة" الذي جعلني لاعب كرة قدم، ومايكل جوردان (أسطورة كرة السلة) ومايك تايسون (أسطورة الملاكمة)".

مايك تايسون

يشار إلى أن بنزيما صاحب الـ (32 عاما) توج بلقب بطل الدوري الإسباني للموسم (2019-2020)، واحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الليجا، برصيد 21 هدفا، متأخرا بفارق أربعة أهداف عن المتصدر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة.