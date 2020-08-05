نادر أبو الليف يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5.. صور

رنا صلاح الدين - حرص الفنان المصري نادر ابو الليف على الحضور في شاطىء وايت بتش بمارينا 5، وسط حضور نخبة كبيرة من رواد الشاطىء والساحل.

وكان فى استقبال أبو الليف، إيهاب إلياس، وقام الفنان المصري بالتصوير مع الحضور بعد غياب فترة كبيرة عن الحفلات بسبب أزمة كورونا والحظر.

وكان المطرب المصري نادر أبو الليف قد طرح في شهر إبريل الماضي أغنية جديدة تحمل عنوان" حبك أقوى من الكورونا"، والأغنية من كلمات محمود ماهر، ألحان مودى سعيد، وهى الأغنية الدعائية لمشروع مسرحى بعنوان "مسرح أون لاين أت ناين" عبارة عن عروض مسرحية واسكتشات "أون لاين" تعرض كل يوم خميس من كل أسبوع.

وعلى جانب أخر، يستعد المطرب نادر أبو الليف لتقديم أول بطولة سينمائية له من خلال فيلم جديد يحمل اسم "كيلو كباب"، حيث يعمل على التحضيرات الخاصة بالعمل الذى يكتبه عاطف عبد الدايم، ويتولى اخراجه عبيد زيان.

كما يضع أبو الليف اللمسات الأخيرة والنهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن الشعراء السيد على، وأحمد القبطان، وهشام صادق، والملحنون عماد تاج، ومحمود صادق، والموزعون مورو، وأسامة عبد الهادى، وصادق عادل صادق، وغيرهم، ويشمل 12 أغنية تتنوع بين الدراما والشعبى والرومانسى.