لوفرين يفاجئ محمد صلاح بـ«دب» في التدريبات.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - كشف الكرواتي ديان لوفرين، لاعب ليفربول السابق والمنضم حديثا لزينيت بطرسبورغ الروسي، لزميله السابق في ليفربول، المصري محمد صلاح، عن مغامراته فور وصوله إلى فريقه الجديد.

لوفرين قال مازحا خلال دردشة مع صلاح عبر الفيديو نشرها الحساب الرسمي لزينيت على "يوتيوب": "لقد وصلت للتو إلى روسيا، وخرجت من المطار ورأيت أناسا يرحبون بي وخلفهم رأيت دبا.

محمد صلاح وديان لوفرين

صلاح فوجئ بما قاله لوفرين، فتابع اللاعب الكرواتي قائلا: "إنه أمر جنوني.. فقلت لهم هل هذه حديقة حيوان مفتوحة؟ فأجابوا: لا تقلق هو لا يأكل بل هو ودود جدا مع الناس".

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اللاعب المصري رد على ما قاله لوفرين: "ودود؟ يمكن أن تمكث مع أخيك هذا"، ثم تابع صلاح مازحا: "هل ستصبح قائدا لزينيت؟".. فأجاب المدافع الكرواتي قائلا: "إذا كنت تريد ذلك فسأحاول أخي.. لأكون صادقا، قصة شعرك رائعة، أعجبتني" في إشارة إلى تسريحة ومظهر صلاح الجديد.

محمد صلاح وديان لوفرين

لوفرين يعد من أقرب الأشخاص لصلاح في ليفربول منذ وصول النجم المصري للنادي الإنجليزي في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، واعتاد الثنائي على ممازحة بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح وديان لوفرين

لوفرين دافع عن ألوان ليفربول بين العامين 2014 و2020، قبل أن ينضم في الـ27 من الشهر الماضي إلى زينيت مقابل 12 مليون يورو، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.