إصابة والدة بيتي توتل في إنفجار بيروت

الأربعاء 5 أغسطس 2020

الممثلة اللبنانية بيتى توتل

كشفت الممثلة اللبنانية بيتى توتل​ عن إصابة والدتها في انفجار بيروت الذي وقع يوم أمس، في أحد العنابر بداخل مرفأ بيروت، وكان يحوي على مواد شديدة الإنفجار هي (نيترات الأمونيوم).

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وقالت توتل أن والدتها تعاني من نزيف في يدها، وهم بإنتظار الفحوصات والإجراءات الطبية لمعرفة إن كانت تعاني من كسور فيها.

وأضافت أن منزلها ومنزل والدتها ومنزل شقيقها القريبين من مستشفى الروم في منطقة الأشرفية قد تضررا بالكامل من جراء الإنفجار.

يشار إلى أن هذا الحادث الأليم خلف ورائه أضرار مادية جسيمة في الممتلكات، وخسائر بشرية كبيرة من الضحايا والجرحى والمفقودين.