وائل جسار لـ"الخليج 365": "منزلي تضرر وقلبي مع الضحايا"

عبر المطرب اللبناني وائل جسار عن حزنه الشديد، بعد الانفجار المروع الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء.

وقال جسار لـ"الخليج 365": "الحمد والشكر لله أنا وأسرتي بخير، طالت منزلي أضرار مادية، لكن هذا لا يشغلني، سلامة الإنسان أهم من أي شيء، قلبي مع الضحايا".



ووجه جسار الشكر للدول العربية التي تقف بجانب لبنان قائلا: "كشف الحادث الأليم الذي تعرضت له بيروت عن مكانتها في قلب العالم العربي، فقد تضامن الجميع وتأثرت الشعوب العربية من المحيط للخليج".

وأضاف جسار: "من قلبي أتوجه بالشكر لمصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكل دولة تدعمنا في محنتنا".

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واختتم وائل جسار حديثه قائلا: "أتمنى أن يتذكر من يعملون بالسياسة ملامح لبنان المنكوبة، وأن يترفعوا عن الخلافات، ويجتمعوا على حب الوطن، ما حدث كارثة كبيرة يجب أن تقرب المسافات بين الخصوم ويتوحد الجميع على حب الوطن الكبير".

وكان حريق كبير قد اندلع مساء الثلاثاء في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأظهرت الصور حجم الدمار الكبير الذي خلفه الانفجار في وقت تعالت الأصوات بأن ما يحدث في بيروت كارثة بكل المقايس لم تحدث من قبل.