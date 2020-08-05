سلمى حايك عن انفجار بيروت: قلبي مكسور

Aug 05, 2020
نشرت النجمة العالمية، من أصول لبنانية سلمى حايك، فيديو للانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بالأمس، معبرة عن حزنها العميق على ما حدث في العاصمة بيروت.
وكتبت حايك على انستغرام: “دمر انفجاران عاصمة لبنان .. قلبي مكسور مع جميع الناس الذين فقدوا أحباءهم والذين هم في المناطق المتضررة في بيروت المحبوبة”.
وكان انفجاراً قد وقع بعد ظهر أمس الثلاثاء في مرفأ بيروت، أوقع أكثر من 80 شهيداً وأكثر من 3000 جريحًا، بالاضافة الى العديد من المفقودين.
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