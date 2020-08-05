بيروت الثكلى توحد أنغامي وديزر

Aug 05, 2020
على الرغم من المنافسة الشديدة بين التطبيقين أنغامي وديزر، إلا ان هول الفاجعة التي أصابت مدينة بيروت وحدتهما لبلسمة الجراح ومساعدة الناس الذين تضرروا جراء أنفجار مرفأ بيروت والذي أوقع أكثر من 80 شهيداً وأكثر من 3000 جريحًا، بالاضافة الى العديد من المفقودين.
وفي التفاصيل، فقد نشر تطبيق أنغامي رابطاً للتبرع لمساعدة المتضررين من الانفجار، وكتب: بيروت تتألّم وهي تناديك تبرّع إلى آلاف الجرحى والمشرّدين الذين تأذّوا من الانفجار الضخم الذي هزّ العاصمة اللبنانية عبر الرابط ومن خلال جمعيات معروفة بشفافيتها.
Beirut is deeply wounded! Please donate to trustworthy organizations through this link
لاحقاً، قام تطبيق ديزر الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإعادة نشر التغريدة وعلّق: “لبيروت…من قلبي سلامٌ لبيروت”.
لا شك في ان هذه الخطوة من قبل التطبيقين لافتة، حيث تم وضع المنافسة جانباً والاهتمام بالانسان فقط الانسان.
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