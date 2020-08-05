بالصور.. إليسا تترك منزلها بعد انفجار بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت المطربة اللبنانية إليسا ترك منزلها، بعد تدميره، إثر الانفجار الذي وقع على بيروت أمس.

ونشرت إليسا صورًا لمنزلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :" انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا ؟ مين برجعلنا بيروت".

وطرحت النجمة اللبنانية منذ أيام قليلة ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، وحققت به نجاحا كبيرًا.