بالصور.. إليسا تترك منزلها بعد انفجار بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلنت المطربة اللبنانية إليسا ترك منزلها، بعد تدميره، إثر الانفجار الذي وقع على بيروت أمس.
ونشرت إليسا صورًا لمنزلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :" انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا ؟ مين برجعلنا بيروت".
وطرحت النجمة اللبنانية منذ أيام قليلة ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، وحققت به نجاحا كبيرًا.
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