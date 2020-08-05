محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طرح الفنان عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة "مالك غيران"، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك". وعلق الهضبة على الفيديو:" خليك أول واحد يسمع برومو اغنية عمرو دياب الجديدة مالك غيران واستنوا الأغنية الكاملة قريب جداً حصرياً من على أنغامي إنتاج Nay". وطرح الهضبة مؤخرًا أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، "أغنية يا بلدنا يا حلوة" صورت بعدة أماكن سياحية وأثرية، وأخرج الكليب طارق العريان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "مالك غيران" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.