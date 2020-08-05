"قومي من تحت الردم يا بيروت".. كارول سماحة تنشر فيديو من انفجار بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن حزنها الشديد، بعد الانفجار الذي وقع ببيروت أمس.

ونشرت "سماحة" مقطع فيديو للانفجار، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"قومي من تحت الردم يا بيروت، لا كلام يعبر عن حجم الفاجعة، الله يصبر الناس ويخفف من أوجاعهم".

كانت كارول سماحة طالبت بسحب صوتها من فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبو لبن، وذلك بعد تسجيلها نسخة تجريبية من أغنية بعنوان "حلم حياتي"، وأكدت في بيان صحفي أنها لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع رؤيتها الفنية.