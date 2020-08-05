6 ساعات في غرفة العمليات.. نادين نجيم تكشف حالتها الصحية بعد انفجار لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بكلمات مؤثرة وصفت النجمة اللبنانية نادين نجيم لحظات الرعب التي عاشتها جراء تفجيرات، إذ تعرضت لإصابات بالغة وخضعت لجراحة استمرت 6 ساعات.

وكتبت عبر حسابها على انستجرام:"شكر ربي أولاً رجع خلقني وأعطاني عمر جديد الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلاً يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين الحمد لله ألف مرة".

تابعت: "عطاني القوة انزل ٢٢ طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على أول مشفى رفضوا يستقبلوني لأنه كانت مكدسة بالجرحى رجع أخدني على مشفى المشرق أسعفوني وخضعت لعملية ٦ ساعات لأنه نص وجهي وجسمي مدمم".

واختتمت: "بس يلي شفته ع الأرض صعب كتير ينوصف فعلاً وكأنه قنبلة نووية شكراً يا رب إنك حميتني وحمد لله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى".

وكان انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، ونتج عنه قتلى ومصابين.