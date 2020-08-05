محمد محمود عبد العزيز يقدم التعازي للشعب اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قدم الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز التعازي للشعب اللبناني بعد الانفجار الهائل في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس.

ونشر محمد صورة لعلم لبنان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق:" اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، خالص التعازي للشعب اللبناني الشقيق، اللهم احفظ لبنان شعبان وبلداً".

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وأضاف محمد عبد العزيز ة:"أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

وظهر الفنان محمد محمود عبد العزيز كضيف شرف في مسلسل "النهاية"، الذي عرض رمضان الماضي.

مسلسل "النهاية"، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، ناهد السباعي، سهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي.