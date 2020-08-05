إصابة نادين نجيم وخضوعها لجراحة بسبب انفجار لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الإعلامية ريما نجيم أن النجمة اللبنانية نادين نسيم نجيم تعرضت للإصابة بالفعل جراء التفجيرات التي وقعت أمس بلبنان، وخضعت لجراحة مدتها 6 ساعات. وكتبت عبر تويتر:" لكل اللي عم يسألوني، عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا، بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال، بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت ٦ ساعات وهي حالياً أفضل والاولاد بأمان الحمدلله انشاءلله قريباً بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها ️صلّولها". يذكر أن نادين أجلت تصوير مسلسلها 2020 بسبب ظروف فيروس كورونا.

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