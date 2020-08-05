تراند اليوم : الدماء تغطي زوجة "رامي عياش" بعد إصابتها في انفجار بيروت

أصيبت مصممة الأزياء، داليدا عياش، زوجة المطرب اللبناني رامي عياش خلال الانفجار الضخم الذي ضرب بيروت أمس.
ونقلت داليدا إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات حيث ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، وقد غطت الدماء ملابسها.
وكشفت معلومات أن داليدا كانت متواجدة في منطقة الأشرفية حيث سقط الزجاج عليها، بينما كان رامي والأولاد في المنزل، وقد عادت إلى المنزل بعد تلقي الإسعافات اللازمة.
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