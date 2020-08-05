تراند اليوم : فنانة لبنانية شهيرة تحضع لجراحة “دقيقة” بعد إصابتها في انفجار بيروت

تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لإصابات بالغة جراء انفجار بيروت الذي وقع أمس الثلاثاء.

وأجرت نادين عملية جراحية داخل إحدى مستشفيات لبنان، استمرت نحو 6 ساعات، حسب ما كتبته شقيقتها ريما نجيم، عبر حسابها على تويتر.

وغرّدت ريما: “لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال، بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت 6 ساعات”.

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وتابعت: وهي حاليا أفضل والأولاد بأمان الحمدلله، إن شاء الله قريبا بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها، صلّولها.

وتفاعلت مع ما كتبته ريما، الفنانة الإماراتية أحلام، وأعادت نشر تغريدة ريما، قائلة: أرجوكي طمنينا عليها كيف صارت هلا.

وردت الفنانة أحلام، على أحد متابعيها، الذي سألها عن تعرض منزلها في بيروت للانفجار من عدمه، لترد بقولها: “لو كان عندي منزل كنت فتحته لأي حد متضرر، من الانفجار المجرم بس للأسف ما أملك بيت في لبنان ما أملك إلا الدعاء لهم”.

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.