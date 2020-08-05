تراند اليوم : انفجار بيروت يدمر منزل دومينيك حوراني .. بالصور

تعرض منزل الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني للدمار الكامل، جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء.

وقالت دومينيك في رسالة لطمأنة جمهورها إنها نجت هي وأسرتها من هذا الحادث بأعجوبة وأنهم جميعًا بخير، ولكنهم أصيبوا ببعض الجروح والتي نقلوا على إثرها للمستشفى لعمل الإجراءات الطبية اللازمة وبعض الإسعافات الأولية.

وأضافت قائلة: «كنا نمكث داخل منزلنا ومن قوة الانفجار، سقطت بعض الزجاجات عليّ أنا وابنتي وكان ممكن نموت، والحمدلله نحن بخير ونتمنى لجميع اللبنانيين الصحة والسلامة».

ونتج عن انفجتار بيروت إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مواد شديدة الانفجار راح بسببه الكثير من الضحايا والمصابين.