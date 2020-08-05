متابعة بتجــــــــــرد: تابعت النجمة الإماراتية أحلام الأحداث الأخيرة في العاصمة بيروت بعد انفجار المرفأ فيها، وتعاطفت مع الشعب اللبناني الذي صدم بكارثة إنسانية كبيرة.
وأعادت نشر التغريدات التي تدعو الى التبرع بالدم في جميع المستشفيات اللبنانية، كما تمنّت لو أنّها تملك عقاراً في لبنان لتفتحه أمام المتضرّرين.
وغرّدت أحلام: “لو كان عندي منزل كنت فتحته لاي حد متضرر من الانفجار المجرم بس للاسف ما املك بيت في لبنان ما املك الا الدعاء لهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام: “أتمنّى لو أنّني أملك منزلًا في لبنان لأضعه بتصرف المتضررين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.