أحلام: “أتمنّى لو أنّني أملك منزلًا في لبنان لأضعه بتصرف المتضررين”

متابعة بتجــــــــــرد: تابعت النجمة الإماراتية أحلام الأحداث الأخيرة في العاصمة بيروت بعد انفجار المرفأ فيها، وتعاطفت مع الشعب اللبناني الذي صدم بكارثة إنسانية كبيرة.

وأعادت نشر التغريدات التي تدعو الى التبرع بالدم في جميع المستشفيات اللبنانية، كما تمنّت لو أنّها تملك عقاراً في لبنان لتفتحه أمام المتضرّرين.

وغرّدت أحلام: “لو كان عندي منزل كنت فتحته لاي حد متضرر من الانفجار المجرم بس للاسف ما املك بيت في لبنان ما املك الا الدعاء لهم”.