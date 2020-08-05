رغم ابتعادها.. هكذا عايدت الملكة إليزابيث ميغان ماركل بعيد ميلادها

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت ميغان ماركل يوم الثلاثاء 4 آب/أغسطس بعيد ميلادها الـ39، ورغم أنها اختارت أن تتنازل مع زوجها الأمير هاري عن مهامهما الملكية، إلاّ أن العائلة المالكة عايدتها بطريقة “ملوكية”.

ففي حين يعيش الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس حالياً في لوس أنجلوس مع ابنهما آرشي، تلقت ميغان ماركل معايدات الكترونية من كبار العائلة المالكة على رأسهم الملكة.

فعايدت الملكة اليزابيث زوجة حفيدها بصورة قديمة لهما من العام 2018 مصحوبة برسالة تحتوي على إيموجي بالون أحمر وقالب حلوى، وجاء فيها:”أتمنى عيد ميلاد سعيد جداً لدوقة ساسكس!”.