إيكر كاسياس يعلن اعتزاله

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن إيكر كاسياس حارس مرمى وقائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2010 اليوم إعتزاله عن عمر 39 عاماً. وأنهى قائد ريال مدريد السابق فترة 5 سنوات قضاها مع بورتو البرتغالي بعد انتهاء عقده في تموز الماضي. وعانى كاسياس من أزمة قلبية خلاق حصة تدريبية العام الماضي ولم يشارك في أي مباراة رسمية منذ نيسان 2019.

وقال كاسياس عبر حسابه على تويتر اليوم “الشيء المهم هو الطريق الذي تسير فيه والأشخاص الذين يرافقونك، وليس إلى أن يأخذك الطريق لأن ذلك يأتي بالعمل والجهد وحده، “أعتقد أنه يمكنني القول دون تردد إن الطريق الذي سلكته هو الطريق الذي حلمت به شكراً”.

وتولى كاسياس منصباً في الجهاز الفني في بورتو بداية الموسم الماضي وكان ضمن تشكيلة الفريق الأول رغم عدم دخوله قائمة أي مباراة.