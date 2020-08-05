بعد 8 أشهر من الفراق.. نيكول كيدمان تلتقي بوالدتها في لحظة مؤثّرة

متابعة بتجــــــــــرد: بعد فراق استمرّ ثمانية أشهر بسبب الحجر المنزلي وإجراءات الإغلاق الّتي فرضها فيروس كورونا، التقت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان بوالدتها، جانيل البالغة من العمر 80 عاماً، في لقاء عائلي مؤثّر.

ووثّقت كيدمان لحظة لقائها بوالدتها وشاركت متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع انستغرام بصورةٍ وهي تحتضنها بكل فرحٍ وعاطفة.

وعلّقت نيكول على الصورة قائلةً: “أنا بأفضل حال بعدما استطعتُ أن أحتضن أمّي بعد ثمانية أشهر! لقد فاتني عيدها الثمانين لكنني اليوم بقربها! أحبّك ماما”.