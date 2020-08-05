يسرا تتلقى انتقاد لاذع: “أطنان فيلر وبوتوكس”

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت الناقدة والإعلامية السعودية ليلى أحمد المتابعين بالانتقادات القاسية التي وجهتها إلى الفيلم المصري “صاحب المقام” معتبرة أن الفنانة يسرا لم تتمكن من تجسيد شخصية “روح” بأفضل طريقة وأن أداءها لم يكن مقنعاً.

وجاء هذا من خلال تعليقها على صورة جمعت مشاهد من العمل ونشرتها على حسابها على تطبيق “إنستغرام” حيث كتبت: “عن فيلم “صاحب المقام”، كتابة ابراهيم عيسى يقوم رجل أعمال بهدم مقام ولي، لبناء كومباوند، فاحترق بيتة في الساحل وسقطت زوجتة بغيبوبة، ومشكلة تنطح مشكلة، فيقرر التوبة، فيدور على مقامات الأولياء سيدنا الحسين والسيدة نفيسة واستقر به الحال بالإمام الشافعي، يفتحون له الضريح فيأخذ كل رسائل عباد الله ويقرر البطل أن يكون مرسلاً من الامام الشافعي لحل مشاكل البشر. الفيلم يعرض على منصة رقمية مشفرة، تسرب كاملاً على النت”.

وأضافت: “فكرة الفيلم شائكة بسبب تطرقها للجانب الروحاني للإنسان، بعض القصص شديدة الواقعية كابراهيم نصر وعبد المغني وبعضها ما تصدقها حتى قطة جارتنا بوسي، قص ولزق، لماذا يحجز زوج الأم المتوفاة إبنتها؟ ولماذا هو عنيف شرس وشرير شبلاه!؟ وبدوره يأخذ البطل عدداً ممن حل مشاكلهم ويقتحمون بيت الراجل الشغيغ ليفكو أسر البنت؟ شالسالفة ياجماعة؟ الفيلم عن حل فردي في مواجهة منظومة الفقر والجهل في البلاد! التمثيل آسر ياسين ويسرا و أمينة خليل وبيومي فؤاد في دورين والباقي ضيوف شرف، إخراج محمد العدل”.