تعليق قاس وصادم من طليق أمل عرفة بعد إصابتها بكورونا

متابعة بتجــــــــــرد: تعرض النجم عبد المنعم عمايري لهجوم قاس من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد جملة قصيرة نشرها عبر “فيسبوك” انتقد فيها إعلان البعض عن إصابته بوباء كورونا، وذلك بالتزامن مع كشف طليقته النجمة أمل عرفة إصابتها بالمرض المميت.

ونشر الممثل السوري بعد ساعات من إعلان إصابة طليقته عبر صفحته على “فيسبوك” “حاليا اذا بدك تكون ترند فعليك أن تقول معي كورونا!”، لكن سرعان ما اجبر على حذفه بسبب التعليقات التي واجهها والتي اعتبرت كلامه موجه بشكل غير مباشر لها وبأنه يشكك بمرضها.

وتعرض عمايري لهجوم شديد من خلال التعليقات التي عبرت عن صدمتها بتعليقه على إصابة أم بناته، معتبرين أن ما قاله يدل على سوء العلاقة بينهما، مشددين على أن إصابة أمل يشكل خطراً كبيراً على ابنتيه بالدرجة الاولى وهو ما نسيه عبد المنعم، متهمين اياه باستغلال مرض أمل للاستعراض وليصبح تراند، مطالبين إياه بتوخي الدقة في نشر ما يفكر به وباحترام مرض الآخرين.

وكانت النجمة السورية قد أعلنت عن اصابتها بالفيروس بعد تأكيد 5 أطباء لها، وحاولت من خلال منشور طويل طمأنة محبيها وفريق عمل مسلسلها الجديد الذي تصور مشاهده حالياً وأكدت انها ستتخلص من الوباء قريباً وبأنها تتعامل معه على أنه انفلوانزا عادية رغم أن الألم لا يحتمل.