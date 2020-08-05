نادين نجيم تروي اللحظات المرعبة بعد إصابتها في إنفجار بيروت وخضوعها لجراحة عاجلة

متابعة بتجـــــــــرد: خضعت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لعملية جراحية استمرت 6 ساعات في إحدى مستشفيات بيروت، بعدما أصيب منزلها جراء الإنفجار الضخم الذي عصف بالعاصمة اللبنانية أمس (الثلثاء).

وطمأنت نادين الجمهور على حالتها الصحية في ساعات الصباح الأولى من يوم (الأربعاء)، فنشرت فيديو يُظهر الخراب الذي تعرض له منزلها وعلّقت: “بشكر ربي أولاً رجع خلقني وأعطاني عمر جديد الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلاً يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين”.

وأضافت: “الحمدالله الف مرة عطاني القوة انزل ٢٢ طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على اول مشفى رفضوا يستقبلوني لانه كانت مكدسة بالجرحى رجع اخدني على مشفى المشرق اسعفوني وخضعت لعملية ٦ ساعات لانه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته عل ارض صعب كتير ينوصف فعلاً وكأنه قنبلة نووية”.

وختمت: “شكراً يا رب انك حميتني وحمدالله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى”.