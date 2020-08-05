في صور قديمة الجمهور لا يتعرف إلى ماجد المهندس بسهولة

متابعة بتجـــــــــــرد: فوجئ معجبو الفنان ماجد المهندس بتناقل عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قديمة للفنان أظهرت التغير الملحوظ في شكله. وهو ما لاحظه عدد كبير من المتابعين الذين اشاروا إلى أن شكله في الصورة لا يشبه شكله الحالي على الإطلاق. ورأى بعضهم أنهم كادوا لا يتعرفون إليه بسهولة من النظرة الأولى.

ويشار إلى أن الجمهور استعاد في وقت سابق مقطعاً ظهر فيه الفنان أثناء استضافته في برنامج “كلمة فصل” الذي كانت تقدمه الإعلامية اللبنانية جومانة بو عيد على شاشة قناة “روتانا موسيقى” في العام 2008.

وحينها فوجئ باتصال من ابنه محمد الذي يقيم مع والدته في العاصمة الفرنسية باريس. وعبر الطفل عن اشتياقه إليه وبادله والده بالمثل. كما أعلمه الطفل بأنه حقق نتائج مدرسية مميزة وسأله عن سبب غيابه ليجيب الفنان بأن لديه عملاً يقوم به في بيروت. وبدا التأثر الكبير واضحاً على وجهه حتى أنه شارف على البكاء. وذكّر هذا المتابعين بانفصال المهندس عن زوجته التي تحمل الجنسية الفرنسية بعد ولادة طفله وبرفعها دعوى حضانة ضده.