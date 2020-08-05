خالد الصاوي يثير بلبلة بما قاله بعد تعرضه للنصب: “ليه ياض يا جعيدي؟”

متابعة بتجــــــــــرد: أعاد الفنان خالد الصاوي نشر فيديو القصيدة التي نظمها قبل عدة سنوات، حول منتج محتال، دون أن يذكر اسمه، والتي حملت اسم “وبتنتج ليه ياض يا جعيدي”، وذلك عبر حسابه الخاص على “تويتر، وعلق موضحا أن القصيدة تنطبق على منتج جديد نصب عليه خلال الفترة الحالية، كاتبا: “كلاكيت رابع منتج قصدي رابع مرة، ده نصاب وده بيغسل أموال وده عامل إنه مضطهد لتعاطفه مع الإسلاميين وهو لو بجد كان كده عليا النعمة أصغر مخبر بشنب أخضر حيزغرله حيطير على أقرب زنزانة ويخش يحبس نفسه وهو بيترعش”.

ووجه الصاوي الشكر لمتابعيه لمساندته الفترة الماضية، كاتباً: “شكراً يا أحبائي.. على فكرة أنتم بجد أحبائي وأثبتت الـ٣ سنين العجاف اللي مروا والحمد لله أنكم على بعدنا أقرب لي من منافقين وكذابين ومايعين جبناء كانوا حول المرء وكان الضباب كثيفا حتى أخذ جوادي كبوته فانفض الطفيلي وثبت الأصيل وهو النادر، أما أنتم فلا مصلحة لكم ولا لؤم.. آسف لكل حد زعلته”.

من ناحية أخرى يواصل الصاوي حاليا تصوير فيلم “30 مارس” من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي إلى نوعية السيكو دراما، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.