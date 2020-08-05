نادين نجيم تطمئن جمهورها: "بشكر ربي أعطاني عمر جديد"

تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى إصابات جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، الثلاثاء، ما استوجب نقلها إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية لها استغرقت 6 ساعات.

وطمأنت نجيم جمهورها، في تدوينة على حسابها بـ"أنستقرام" تحدثت فيها عن تفاصيل ما حدث معها بعد الانفجار، وأرفقتها بفيديو للأضرار التي تعرض لها منزلها في بيروت نتيجة الانفجار.

وقالت: "بشكر ربي أولاً رجع خلقني وأعطاني عمر جديد، الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلاً يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول إنه بعدنا عايشين".





وتابعت: "الحمدالله ألف مرة عطاني القوة أنزل ٢٢ طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على أول مشفى رفضوا يستقبلوني لأنه كانت مكدسة بالجرحى رجع أخدني على مشفى المشرق أسعفوني وخضعت لعملية ٦ ساعات لأنه نص وجهي وجسمي مدمم، بس يلي شفته على الأرض صعب كتير ينوصف، فعلاً وكأنه قنبلة نووية".

وواصلت حديثها: "شكراً يا رب إنك حميتني وحمدالله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويارب ترحم الموتى وتشفي الجرحى".

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وتسكن نجيم بالقرب من موقع الانفجار، ما أثار تساؤل العديد من محبيها عن سبب اختفائها منذ وقوع الحادث.

وذكرت الفنانة اللبنانية ريما نجيم على حسابها على موقع "تويتر" أن نادين نسيب نجيم أصيبت في انفجار مرفأ بيروت وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.





وكان حريق كبير قد اندلع مساء الثلاثاء في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأظهرت الصور حجم الدمار الكبير الذي خلفه الانفجار في وقت تعالت الأصوات بأن ما يحدث في بيروت كارثة بكل المقايس لم تحدث من قبل.