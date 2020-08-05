رامي عياش في أول تعليق بعد إصابة زوجته في انفجار بيروت

Aug 05, 2020 شكر البوب ستار رامي عياش الجمهور وكل من حاول الإطمئنان على زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش التي تعرضت لإصابة جراء انفجار مرفأ بيروت. وكتب “عياش” على تويتر: “اشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء .غمرتوني بمحبتكم واهتمامكم انشاالله منوفيكم . جروحها توزعت بين جبينها وانفها ويديها وقدميها. ولكن الحمدالله على كل شي .مصيبة وخسارة غيرنا اكبر من شوية جروح. اطفال مقطوعة اجزائها وناس عم تسبح بدمها صار بالنا بالمساعدة اكتر من حالنا”. أخبار ذات صلة: “بيروت مدينة منكوبة” هؤلاء هم المصابين من المشاهير







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