شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تستبدل صورتها بعلم لبنان تضامنا مع شعبها.. وتؤكد: بيروت روح الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامنت النجمة السورية أصالة نصرى، مع لبنان فى مصابها بعد التفجيرات الكبيرة التى ضربت العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، واستبدلت أصالة صورة حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، لتضع صورة علم لبنان بدلًا من صورتها الشخصية، وذلك تضامنًا مع لبنان وشعبها فى هذه الأزمة التى تمر بها.

وكتبت أصالة فى رسالة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "كمّ هى صبورة ومؤمنه بالله الّذى وعد باليُسر بعد العسر.. وليس هناك عُسراً مثل هذا اليوم.. فياربّ بقدّر محنتك فَرَجَكّ .. بحقّ هذا الصّباح إشفها ..فجروحها كَثُرَت .. وقلّبها انفطر .. عافها وانثر عليها الّبَرَد لتهدأ .. ياربّى أنت ربّ المعجزات وتفعل ماتشاء .. فلتكنّ مشيئتك لطفاً بها .. بيروت روح الحياة وسرّ الفرح .. تبكى ألمّ تصرخ يأسّ ..ياربّ لطفك .. ياربّ رحمتك.. لبنان.. بيروت".

ويشار إلى أن أخر حصيلة كانت قد أشارت إلى أن الانفجار الهائل الذى وقع فى مستودعات ميناء بيروت بالقرب من وسط المدينة، أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص وإصابة قرابة أربعة آلاف، كما أرسل موجات صدمة هشمت نوافذ وحطمت مبانى وجعلت الأرض تهتز فى أرجاء العاصمة اللبنانية.

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ويتوقع المسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى مع بحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض فى مساحة كبيرة من المدينة لإخراج العالقين وانتشال الجثث، وهذا أعنف انفجار منذ سنوات فى بيروت التى تعانى من أزمة اقتصادية وتواجه زيادة فى إصابات فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، كان قد قال إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة فى الميناء منذ 6 سنوات دون إجراءات سلامة، وإن هذا الأمر "غير مقبول"، ودعا عون إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء وأكد ضرورة إعلان حالة الطوارئ فى بيروت لمدة أسبوعين.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبنانى جورج كتانة لقناة الميادين التلفزيونية "ما نراه مصيبة كبيرة". وأضاف "هناك قتلى ومصابون فى كل مكان، فى جميع الشوارع والمناطق القريبة والبعيدة عن الانفجار".