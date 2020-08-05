شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يطمئن جمهوره على زوجته.. ويؤكد: بعض الناس تسبح فى دم الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن النجم اللبنانى رامى عياش، جمهوره ومتابعيه على زوجته داليدا، التى أصيبت نتيجة انفجار المرفأ فى بيروت، أمس الثلاثاء، مؤكدا أن جروحها توزعت بين جبينها وأنفها ويديها، مشيرا إلى وجود إصابات أكبر وأطفال مقطوعة أجزائها وناس عم تسبح فى دمائها.

وكتب عياش، عبر حسابه على تويتر: "أشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء، غمرتونى بمحبتكم واهتمامكم ان شاالله منوفيكم، جروحها توزعت بين جبينها وأنفها وايديها وارجيها، ولكن الحمد الله على كل شيء مصيبة وخسارة، غيرنا أكبر من شوية جروح، أطفال مقطوعة أجزائها وناس عم تسبح بدمها، صار بالنا بالمساعدة أكتر من حالنا".

وأضاف عياش: "مشاهد ما كنا حابين ولادنا يشوفوها، الله يشفى كل جريح ويرحم كل اللى فارقونا، بدنا نعيش بسلام لأن تعبنا خلص".



وأصيبت داليدا عياش، زوجة المطرب رامى عياش، بإصابات بالغة فى يديها وقدمها إثر الانفجار الضخم الذى شهده ميناء بيروت فى لبنان، أمس الثلاثاء، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

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والتقط عدد من اللبنانيين مقطع فيديو يظهر من خلاله زوجة المطرب اللبناني رامى عياش، وهى داخل أحد المستشفيات لتلقى العلاج، ويظهر عليها جروح بالغة فى يديها وقدمها.

من ناحية أخرى، أكد وزير الصحة اللبنانى حمد حسن وفاة 100 شخصا ووجود عدد كبير من المفقودين جراء انفجار بيروت، مشيرا إلى أن الحادث تسبب فى سقوط أكثر من 4 آلاف جريح.

وأضاف وزير الصحة، لشبكة "سكاى نيوز": الموضوع كارثى بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. مستودعات وزارة الصحة تضررت بشكل كبير جراء الانفجار".





وشهدت بيروت، أمس الثلاثاء، انفجار مخزن المرفأ الذى تسبب فى موجة انفجارية هائلة طالت عنان السماء، تشابهت فى شكلها بتلك الموجة الانفجارية التى خلفتها قنبلة هيروشيما وناجازاكى فى نهاية الحرب العالمية الثانية فى 1945، لتشكل سحابة سوداء ونيران برتقالية اللون، حجبت شمس النهار لبرهة، عن أعين اللبنانين.. هذا ما أظهرته مقاطع الفيديو المختلفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لانفجار خزان فى مرفأ بيروت.