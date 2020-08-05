شكرا لقرائتكم خبر عن لزمات نجوم زمان.. خطبة أنور وجدى ونظارة عقيلة راتب وضحكة حسن فايق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا عادة أو لزمة يكررها ويعتاد عليها ويفعلها أحياناً بشكل تلقائى دون تفكير، وهكذا كان لنجوم الزمن الجميل عادات ولزمات يفعلونها بشكل تلقائى ويلاحظها من حولهم، حتى أنهم اشتهروا بها بين زملائهم والمقربين منهم.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1951 نشرت المجلة موضوعاً عن العادات الغريبة للفنانين واللزمات التى اعتادوا عليها وكانوا يكررونها دائما.

وأشارت الكواكب إلى أن الفنان الكوميدى الكبير حسن فايق الذى اشتهر بضحكته المميزة، والتى قد يظن البعض أنها ضحكة تمثيلية مفتعلة، هى ضحكته الطبيعية فى الحياة والتى أصبحت لزمة ارتبطت به.

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أما لزمة أنور وجدى فإنه اعتاد إذا تحدث مع أكثر من شخصين فإن حديثه يتحول إلى خطبة ويبدأه بعبارة:"حضرات السادة"، حتى أه أثناء إخراج أفلامه يقف بين الفنانين ويوجه إليهم تعليماته بعد ان يدعوهم بقوله :"حضرات السادة"، وإذا غضب أثناء العمل فإنه يصرخ فيهم غاضباً :" ياحضرات لسادة ، ده مش شغل ، يخرب بيت ده شغل".

وكانت لزمة سامية جمال أن تضع يدها وراء أذنها عندما تستمع إلى شخص يحدثها، وعقيلة راتب اعتادت أن تضع نظارتها على عينيها إذا تحدثت إلى أحد، وتظل تحرك النظارة بيديها بين حين وآخر.

أما لزمة سراج منير هى رفع ذراعيه لأعلى كل ثلاث دقائق وكأنه يلعب ألعاباً رياضية، ولزمة زوجته ميمى شكيب هى السيجارة التى لم تكن تفارق يدها.