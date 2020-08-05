شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم عقب إصابتها فى انفجار بيروت: بشكر ربى لأنه أعطانى عمرا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية وسلامة أولادها، بعد تعرضها للإصابة نتيجة انفجار المرفأ فى العاصمة بيروت، أمس الثلاثاء، مؤكدة أنها أجرت جراحة فى المستشفى لمدة 6 ساعات ونصف، وأنها تشكر الله لإعطائها عمر جديد، واصفة الانفجار وكأنه قنبلة نووية.





وكتبت نادين، عبر حسابها على إنستجرام، "بشكر ربى أولاً رجع خلقنى وأعطانى عمرا جديدا، الانفجار كان قريبا والمنظر مش متل الحكى فعلاً يلى بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شيء مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين الحمد الله ألف مرة عطانى القوة أنزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالى الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكى وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدنى كان ابن حلال وصلنى على أول مشفى رفضوا يستقبلونى لأنه كانت مكدسة بالجرحى رجع اخدنى على مشفى المشرق اسعفونى وخضعت لعملية 6 ساعات لأنه نص وجهى وجسمى مدمم، بس يلى شفته عل أرض صعب كتير ينوصف فعلاً، وكأنه قنبلة نووية، شكراً يا رب انك حميتنى وحمد الله ولادى بخير وسلامة ما كانوا بالبيت، بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفى الجرحى".

وأضافت نادين: "كنت قاعدة جنب الشباك عم شوف تلفزيون.. تتخايلوا شو صار فينى؟".

وكانت الإعلامية اللبنانية ريما نجيم، أعلنت إصابة الفنانة نادين نجيم، حيث قالت عبر حسابها على تويتر: "لكل اللى عم يسألونى عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا، بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال، بس نادين تأذّت بالانفجار، خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت 6 ساعات وهى حالياً أفضل والأولاد بأمان الحمد لله، ان شاء الله قريباً بتحكى معكن هى بس طلبت طمّنكن عليها.. صلّولها".





وقال رئيس الصليب الأحمر اللبنانى لقنوات تليفزيونية محلية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذى هز بيروت أمس الثلاثاء بلغ 100 وإن مزيدا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.

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وقال جورج الكتانى لتليفزيون (إل.بي.سي.آي) عبر الهاتف إن الصليب الأحمر ينسق مع وزارة الصحة كى تستقبل المشارح الجثث لأن المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال المزيد.