شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تعاقد نيللى كريم على فيلم "تحت المظلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج كريم أبو ذكرى لـ"الخليج 365" إن الفيلم المأخوذ عن رواية الإديب نجيب محفوظ "تحت المظلة"، والذى يحتوى على مجموعة قصص، مازال فى مرحلة التحضيرات والكتابة، والتى تقوم بكتابته المؤلف مريم ناعوم، مشيراً إلى أن العمل سيتضمن تواجد عدد من الفنانين الكبار، سيتم التفاوض معهم خلل الفترة المقبلة، وعند الاستقرار على الابطال سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل التعاقدات وخلافه.

وأوضح أبو ذكرى أن ما نشر عن مفاوضات مع النجمة نيللى كريم، ثم اعتذارها، ليس له أساس من الصحة، وأن ما تداوله البعض عن مفاوضات مع منه شلبى لتكون بديلة لنيللى كريم غير منطقى، خاصة أن الفيلم فى مرحلة الكتابة، ولم يتم الاستقرار على أى تفاصيل حتى الآن.

يشار إلى أن الفيلم يجمع بين المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكرى والكاتبة مريم نعوم، "تحت المظلة" مأخوذ عن رواية للأديب العالمى نجيب محفوظ، التى كتبت بعد نكسة 67، محورها الإنسان الجبان الذى يرى فساد العالم بأم عينيه ويأبى أن يصدق إلاّ خياله الذي تغذيه شاشات السينما، يخاف أن يبلله المطر الذي لم يقتل يوما أحد.

يشار إلى أن المخرج كاملة أبو ذكرى، قدمت آخر أعمالها الفنية بمسلسل "بـ 100 وش" بطولة النجمين نيللى كريم، وآسر ياسين، وعرض في شهر رمضان الماضى، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالى.