"الأصل والصورة".. نجوم جسدوا أفلام السيرة الذاتية ببراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تتعرض العديد من أفلام السير الذاتية للُظلم بسبب المقارنات بين الأصل والممثل، وعلى الرغم من نجاح بعضها إلا أنها تُعد من الأنماط السينمائية التي يعزف الكثير من المنتجين عن الإقبال عليها بسبب تخوفهم من فشلها، بالرغم أن هناك العديد من أفلام السير الذاتية التي لاقت استحسانا ورواجا بين الجماهير، خاصة وإنها وفرت للجمهور عنصري الترفيه والمعرفة.

ونستعرض في التقرير التالي بعض أفلام السير الذاتية، ومقارنة بين صورتي الشخصية الأصلية، والممثل التي قدمها..

أيام السادات

ويستعرض الفيلم حياة الرئيس الراحل أنور السادات، عندما كان ضابطا في صفوف الجيش، إذ سلط الفيلم الضوء على نشاطه في مكافحة الاحتلال البريطاني، وصولا إلى رئاسة مصر، واغتياله.

الفيلم من إنتاج عام 2001، ويُعد من أنجح أفلام السيرة الذاتية، وجسد الراحل أحمد زكي شخصية السادات، وأخرج الفيلم محمد خان.

جمال عبد الناصر

تناول الفيلم السيرة الذاتية للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بدءا من مرحلة شبابه وحتى وفاته، وسلط الفيلم الضوء على الأحداث السياسية والعسكرية التي عاصرها خلال عمله بالقوات المسلحة وفترة ولايته الرئاسية، كما ركز الفيلم على الخلافات التي نشبت بعد ثورة يوليو بين قيادات مجلس قيادة الثورة والرئيس محمد نجيب.

الفيلم إنتاج عام 1999، وجسد الفنان خالد الصاوي شخصية جمال عبد الناصر، كما جسد الفنان الراحل جميل راتب شخصية محمد نجيب، وأخرجه أنور القوادري.

بديعة مصابني

استعرض فيلم "بديعة مصابني"، مسيرة الفنانة اللبنانية بديعة مصابني استنادا إلى مذكراتها، وتحدث الفيلم عن نشأتها وحتى وصولها إلى القاهرة وتأسيسها كازينو بديعة الشهير، الذي شهد خروج العديد من رموز الفن، كما ركز الفيلم الضوء على المآسي التي تعرضت لها وحتى اعتزالها المجال الفني.

الفيلم إنتاج عام 1975، وجسدت شخصية "بديعة"، الفنانة الراحلة نادية لطفي، وأخرج الفيلم الراحل حسن الإمام.

جميلة

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دارت أحداث فيلم "جميلة"، حول شخصية المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، التي واجهت قوات الاحتلال الفرنسي، ونجحت في تكبيد الاحتلال خسائر فادحة حتى وأصبحت مطلوبة من قبل القيادات.

فيلم جميلة إنتاج عام 1958، وقامت بتجسيد شخصية البطلة الفنانة ماجدة الصباحي، وكتب قصته يوسف السباعي، وأعد السيناريو والحوار كل من نجيب محفوظ، عبدالرحمن الشرقاوي، وجيه نجيب، علي الزرقاني، وأخرجه يوسف شاهين.

الفاجومي

تناول فيلم "الفاجومي"، السيرة الذاتية لأحد أبرز شعراء العامية الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، واستعرض الفيلم قصة حياته وأبرز الأحداث السياسية التي شهدها وتعرضه للاعتقال والاضطهاد بسبب آرائه السياسية 3 مرات، كما ركز الفيلم على علاقته بالشيخ إمام.

الفيلم من إنتاج عام 2001، وقام ببطولته خالد الصاوي، ومن تأليف وإخراج عصام الشماع.

سيد درويش

تناول فيلم "سيد درويش"، السيرة الذاتية لفنان الشعب سيد درويش، مستعرضًا مواقفه الوطنية عقب اندلاع ثورة 1919، كما سلط الضوء على حياته الشخصية وقصة حبه الشهيرة مع الراقصة جليلة.

الفيلم أُنتج عام 1966، وقام بتجسيد شخصية سيد درويش الفنان الراحل كرم مطاوع، ومن إخراج أحمد بدرخان.

رُباعية الإسكندرية لـ "يوسف شاهين"

المخرج الراحل يوسف شاهين، قدم سيرته الذاتية من خلال 4 أفلام هي: إسكندرية ليه؟، حدوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان، إسكندرية نيويورك".

أفلام يوسف شاهين بدأت عام 1978 وانتهت عام 2004، وجسد عدد من النجوم شخصيته خلال الأحداث، لعل أبرزهم: "محسن محي الدين ونور الشريف".

الصعود إلى الهاوية

تناول الفيلم قصة حقيقية في عالم الجاسوسية ضمن الصراع المصري الإسرائيلي، من خلال "هبة سليم"، الجاسوسة التي تم تجنيدها من قبل المخابرات الإسرائيلية فى فترة حرب الاستنزاف لتتجسس على مصر، وتم كشفها في باريس.

الفيلم إنتاج عام 1978، وجسدت شخصية الجاسوسة الفنانة الراحلة مديحة كامل تحت اسم "عبلة كامل"، وأخرجه كمال الشيخ.