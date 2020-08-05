تعرف على سبب الهجوم على سيرين عبدالنور بعد انفجار لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرضت الفنانة سيرين عبدالنور للعديد من الانتقادات، عقب مواساتها لمصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، الذي تأثر مبنى الأزياء الخاص به جراء الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشرت "سيرين"، صورة مبنى زهير مراد للأزياء بعدما تحطمت وجهته بالكامل، عبر خاصية "الاستوري" على إنستجرام"، وعلقت: "حبيبي يا زهير الله يكون معك ويعوضك الخسارة".

تعليق "سيرين"، لم يمر مرور الكرام على بعض متابعيها، والذين بدورهم وجهوا لها العديد من الانتقادات، والتي جاءت كالتالي: "أكتر من 50 حالة وفاة و2500 جريح حتى الساعة، واللي ما مات أو انجرح تدمر بيتو وتشرد عالطريق هيدا كلو بميلة و سيرين عبد النور بميلة تانية كل شي عم تتحسر عليه هو مبنى أزياء زهير مراد ببيروت! منحبك كتير بس في شي مش مقبول".

وكتب آخر: "واحدة حاطة صورة مبنى زهير مراد وكيف مدمّر بعد الانفجا، أه ياقلبي"، يالله أنا همي الأطفال وفجعتهم وإنتي همك زهير مراد؟".

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وعلق ثالث: "هل مبنى المصمم يهم أكثر من الناس؟".

وعلى جانب آخر، دافع عدد من جمهور سيرين عنها من خلال العديد من التغريدات لعل أبرزها: "كلنا بنعرف سيرين، وبنعرف شو لبنان بقلبلها، وميه بالميه هي الآن قاعدة ومتحسرة على ياللي بيصير ببلدها وعالناس، كيف بتدخلوا بالنوايا".

وكتب آخر: "زهير مراد صديقها وحبت تدعمه ما فيها شي، سيرين إنسانة قبل فنانة، مش لازم كل دعوة بتدعيها عن لبنان والشهدا تكتبها بتويتر".

ووقع انفجار في مرفأ بيروت، هز العاصمة اللبنانية، وأسفر عن سقوط العديد أكثر من 30 قتيلا و2500 مصاب، وتهشم واجهات المنازل، وتدمير سيارات، وتواصل قوات الإنقاذ مساعدة العالقين.