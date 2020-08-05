تراند اليوم : فنانة لبنانية شهيرة تحضع لجراحة "دقيقة" بعد إصابتها في انفجار بيروت

قالت إعلامية لبنانية، إن الفنانة نادين نسيب نجيم أصيبت في انفجار مرفأ بيروت، حيث يقع منزلها في المنطقة التي شهدت الانفجار الضخم أمس، ما أدى إلى نقلها للمستشفى وخضوعها لجراحة دقيقة.

وكتبت ريما نجيم عبر حسابها على موقع "تويتر": "لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا، بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال، بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت ٦ ساعات وهي حالياً أفضل والاولاد بأمان الحمدلله انشاءلله قريباً بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها ❤️صلّولها".

وكان الصحفي اللبناني خالد المولى نفى في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" ما تردد عن فقدان نادين خلال الحادث.

وقال: "كل الأخبار التي تشير إلى أن نادين نجيم مفقودة غير صحيحة وهي بصحة جيدة. يرجى توخي الدقة بنشر الأخبار".

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وأضاف: "نادين نجيم بصحة جيدة تعرضت للإصابة نظرا لقرب منزلها من موقع الانفجار هي موجودة بالمستشفى بس صحتها جيدة ، رجاء ما حدا يتداول أخبار مغلوطة وهي بكرا انشالله رح اتطمنكن".

وأعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، الأربعاء، ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح.

وقال كتانة لفضائية "LBC" اللبنانية الخاصة، إن مستشفيات بيروت لم يعد لديها قدرة على استيعاب تزايد أعداد الضحايا. وأوضح أن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 100 قتيل وأكثر من 400 جريح بعضهم لا يزال تحت الأنقاض.