رسائل دعم من النجوم العرب إلى لبنان بعد كارثة انفجار بيروت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:42 صباحاً - عبر عدد كبير من النجوم والمشاهير العرب عن حزنهم العميق جراء الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها لبنان يوم أمس بعد انفجار مرفأ بيروت الذي خلف وراءه عدد كبير من الضحايا والجرحى، إلى جانب خسائر مادية فادحة.



ومن خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه النجوم العرب رسائل دعم إلى الشعب اللبناني في محنتهم، متمنين لهم السلامة وللدولة اللبنانية الأمن والسلام.



النجم السعودي طلال سلامة نشر عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة تعبر عن الكارثة تحمل عبارة "اللهم الطف بـ لبنان"، وعلق عليها كاتباً: "إنا لله وإنا إليه راجعون".





أما الفنان عبدالله السدحان، فنشر مقعاً مصوراً للانفجار على حسابه في "تويتر"، معلقاً: "حفظ الله الأمة العربية من كل شر ونسأل الله أن يبعد عنها ما ابتليت به، اللهم اني استودعتك وطني وأهلها ، أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، ارضها وسماءها، اللهم احفظ لبنان من الطغاة وكل من يريد بها سوء…"





الفنانة داليا مبارك هي الأخرى عبرت عن أسفها تجاه ما جرى، حيث كتبت على حسابها في "إنستقرام": "أفكاري وصلواتي إلى لبنان وكل من تأثر بهذه المأساة الرهيبة".





View this post on Instagram My thoughts and prayers go out to Lebanon and everyone that has been effected by this horrible tragedy. #لبنان #بيروت A post shared by DALIA MUBARAK (@daliamubarakofficial) on Aug 4, 2020 at 11:22am PDT



ونشرت النجمة سميرة سعيد مقطعاً مصوراً للحادث وعلقت كاتبةً: "مشهد مخيف ومرعب.. لا افهم في لغة السياسة ولا بموائماتها ولا بمتناقضاتها لكن هل هناك مبرر لكل هذا الدمار والعنف.. الله يحفظ لبنان ويحفظ عالمنا من كل هذه الكوارث التي تتوالى علينا تباعا".



View this post on Instagram مشهد مخيف ومرعب.. لا افهم في لغة السياسة ولا بموائماتها ولا بمتناقضاتها لكن هل هناك مبرر لكل هذا الدمار والعنف.. الله يحفظ لبنان ويحفظ عالمنا من كل هذه الكوارث التي تتوالى علينا تباعا.. A post shared by Samira Said (@samirasaid) on Aug 4, 2020 at 9:16am PDT



أما النجمة أصالة نصري فعبرت عن حزنها الشديد لذلك الحادث المأساوي، حيث كتبت قائلة: "كمّ هي صبورة ومؤمنه .. بالله الّذي وعد باليُسر بعد العسر .. وليس هناك عُسراً مثل هذا اليوم .. فياربّ بقدّر محنتك فَرَجَكّ .. بحقّ هذا الصّباح إشفها ..فجروحها كَثُرَت .. وقلّبها انفطر .. عافها وانثر عليها الّبَرَد لتهدأ .. باربّي أنت ربّ المعجزات وتفعل ماتشاء .. فلتكنّ مشيئتك لطفاً بها .. بيروت روح الحياة وسرّ الفرح .. تبكي ألمّ تصرخ يأسّ ..ياربّ لطفك .. ياربّ رحمتك #لبنان #بيروت".





النجمة أحلام الشامسي هي الأخرى نشرت صورة تحمل عبارة: "من قلبي سلام لبيروت"، وعلقت عليها كاتبةً: "يارب احفظ لبنان وأهلها".







النجمة أنغام عبرت كذلك عن أسفها الشديد تجاه الكارثة، حيث نشرت صورة العلم اللبناني وعلقت بعبارة: "يارب إحفظ لبنان الحبيبه وأهلها".







الصورة ذاتها نشرها النجم محمد حماقي في حسابه على "إنستقرام"، معلقاً عليها بعبارة: "اللهم احفظ لبنان وأهلها.. دعواتنا للمصابين، ولكل الضحايا وأسرهم".







أما نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، فنشر صورة للعلم اللبناني وعليها عبارة: "صلوا من أجل لبنان".







النجمة السورية سلافة معمار عبرت عن أسفها الشديد تجاه الكارثة، بعبارات جزينة، جاء فيها: "صدمة كبيرة ماحصل، لانستحق هذا الكم الكبير من الدمار والعنف، يارب أحمي لبنان الحبيب وأحمي أهله"



View this post on Instagram صدمة كبيرة ماحصل لانستحق هذا الكم الكبير من الدمار والعنف يارب أحمي لبنان الحبيب وأحمي أهله #بيروت A post shared by Sulafa Memar (@sulafa.mimar) on Aug 4, 2020 at 10:38am PDT





أما النجم السوري تيم حسن فنعى الضحايا وتمنى الشفاء للجرحي، كاتباً في حسابه الرسمي في "تويتر": "الله يرحم الضحايا ويشفي الجرحى ويحميك يا لبنان".

