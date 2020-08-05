تراند اليوم : أحمد زاهر لمنتقدي فيلمه زنزانة ٧ : بطلوا “فتي”

وصف الفنان أحمد زاهر منتقدي فيلمه زنزانة ٧ بالفتايين وقال خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفي في برنامج الراديو بيضحك علي ٩٠٩٠ الناس اللي بتقول الفيلم مقاولات أو مسروق من فيلم تركي ناس بتفتي وناس بتمشي وراها وتشير من غير تدقيق

وعن البطولات النسائية قال الفنان أحمد زاهر، إنه يرى البطولات النسائية فرصة جيدة للمنافسة لخروج عمل فني جيد وأضاف “زاهر” خلال لقائه على راديو 9090، إن البطولات الرجالية تنجح أكثر من النسائية ولكن يا أهلا وسهلا بالمعارك”، مشيرا إلى أن من تنال البطولة من النجمات على الساحة تستحقها بجدارة.

اختتم: “البطولات النسائية موجودة من أيام نجمة الجماهير ونجمة مصر الأولى مع تواجد الفنانين مثل عادل إمام وغيرهم على الساحة ونجد أن الغَلبة للرجال ولا أعرف سبب لذلك”.

يشار إلى أن الفنان أحمد زاهر حقق نجاحا كبيرا رمضان الماضي، من خلال مسلسل “البرنس” مع الفنان محمد رمضان، وروجينا، ومحمد علاء، وإدوارد، وريم سامي، وسلوى عثمان، إخراج وتأليف محمد سامي.