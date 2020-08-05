إصابة نادين نسيب نجيم في حادث إنفجار بيروت وتخضع لعملية جراحية

رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم لإصابة شديدة، إثرالانفجار الذي وقع بمرفأ في بيروت، حيث أن منزلها يقع في المنطقة المنكوبة.

الإعلامية اللبنانية ريما نجيم، كشفت إن نادين خضعت لعملية جراحية استغرقت 6 ساعات، جراء إصابتها.

نادين نسيب نجيم

ريما كتبت، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا، بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال"

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وأضافت: "بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت ٦ ساعات وهي حالياً أفضل والاولاد بأمان الحمدلله.. انشاءلله قريباً بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها صلّولها".

يذكر أن انفجار ضخم وقع في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء 4 أغسطس، ونشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تعرض لحظة الانفجار الضخم، مع تصاعد سحابة دائرية بيضاء ودخان في المكان، واهتزاز الأراضي في المناطق المحيطة به.

نادين نسيب نجيم