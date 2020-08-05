متابعة- “بيروت مدينة منكوبة” وهؤلاء هم المصابون من المشاهير

“بيروت مدينة منكوبة” بهذه الجملة نلّخص ما حصل في لبنان في الساعات الماضية حيث عاش الشعب اللبناني بأكلمه من شرقه الى غربه ومن جنوبه الى شماله لحظات رعب وخوف وألم لم يسبق لها مثيل وذلك على وقع الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت وامتدت نيرانه واضراره لتشمل كل مدينة بيروت الى كل لبنان.

الانفجار أوقع حتى اللحظة بحسب وزارة الصحة أكثر من 75 شهيدأ وأكثر من 3000 جريحاً بالاضافة الى عدد من المفقودين، حيث لا زالت فرق الانقاذ والقوات المسلحة تقوم بواجباتها لمساعدة الناس بعد هذه الفاجعة التي ضربت ست الدنيا بيروت.

ومن بين الوجوه المعروفة التي تعرضت لاصابات الاعلامي محمد قيس الذي طمأن الجمهور بفيديو أكد فيه أنه بخير. كما انتشر فيديو لزوجة النجم رامي عياش، داليدا عياش أثناء تلقيها الاسعافات في المستشفى بعد تعرضها لاصابة، أيضاً أصيب الخبير الاقتصادي موريس متى.

كما تعرض لإضرار منزل كل من النجوم اليسا، هيفا وهبي وراغب علامة الذي غرّد قبل قليل مطمئناً الجمهور على صحته وصحة عائلته وقال: “صباح الخير. صباح بيروت الجريحة.شكرا للجميع اللي سألوا وتطمنوا علينا الحمد لله نحنا كويسين والإضرار المادية جسيمة لكن الحمدلله زي ما يقول المثل.”بالمال ومش بأصحابه “.رحمة الله على الشهداء والله يشفي الجرحى ويعوّض على الناس الخسائر وربنا ينتقم من طبقة حاكمة مستهترة بحياة الناس”.

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أيضاً غابت النجمة نادين نسيب نجيم عن السمع منذ اللحظة الاولى لوقوع الانفجار وقد كشفت الاعلامية ريما نجيم ان نادين خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت ٦ ساعات وهي حالياً أفضل وولداها بأمان وقريباً تطمئن الجمهور على صحتها.

قبل قليل علقت نادين ن. نجيم على الحادث وقالت: “أشكر ربي أولاً رجع خلقني وأعطاني عمر جديد الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلاً يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين الحمدالله الف مرة عطاني القوة انزل ٢٢ طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على اول مشفى رفضوا يستقبلوني لانه كانت مكدسة بالجرحى رجع اخدني على مشفى المشرق اسعفوني وخضعت لعملية ٦ ساعات لانه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته عل ارض صعب كتير ينوصف فعلاً وكأنه قنبلة نووية شكراً يا رب انك حميتني وحمدالله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى “.

كما لا بد من الاشارة الى أن نجوم العالم العربي والكثير من نجوم كرة القدم ونجوم من العالم دعموا لبنان، حيث غصت مواقع التواصل بكلمات المواساة للبنان والشعب اللبناني.

سنتابع تفاصيل هذه الفاجعة التي ضربت بيروت تباعاً.