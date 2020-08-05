شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة يدخل "تحت تهديد السلاح" مطلع الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حاليا فريق عمل فيلم "تحت تهديد السلاح"، للنجم هانى سلامة، جلسات عمل مكثفة للبدء فى تصوير أولى مشاهد العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبالتحديد مطلع الشهر المقبل، حيث يجرى المخرج ماندو العدل حاليا معاينة أماكن التصوير فى عدد من الأماكن المتفرقة، والفيلم يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة كل من عمرو عبد الجليل وغادة عادل، وياسمين رئيس وعدد كبير من الفنانين، ومن إنتاج أحمد السبكى.

ويعود النجم هانى سلامة للسينما مجدداً، بفيلم "تحت تهديد السلاح"، للمؤلف أيمن بهجت قمر، والمخرج ماندو العدل، وذلك بعد غياب استمر 9 سنوات كاملة، منذ أن قدم فيلم "واحد صحيح" عام 2011، من تأليف تامر حبيب، وإخراج هادى الباجورى.

كان هانى سلامة قد بدأ التحضير لفيلم "أموال عامة" لكن ظروف إنتاجية منعت تنفيذه، وأجل فريق العمل التصوير لحين استقرار الأوضاع، خاصة أن جائحة كورونا التى اجتاحت العالم قد أجلت أغلب المشاريع السينمائية التى كان يطمح صناعها البدء فى التحضير لها.

هانى سلامة غاب عن دراما رمضان الماضى، بسبب رغبته في الحصول على إجازة، من إرهاق تصوير الأعمال الدرامية، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "قمر هادى" في رمضان 2019، وشارك في بطولته داليا مصطفى، رشدى الشامى، حمزة العيلى، يسرا اللوزى، محسن علم الدين، هادى الجيار، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز.