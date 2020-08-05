شاهد.. تهشم منزل راغب علامة نتيجة انفجار بيروت

تأثر منزل النجم اللبناني راغب علامة، نتيجة انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء؛ إذ تحطمت نوافذ المنزل وتعرضت قطع الأثاث لأضرار كبيرة.

وعقب وقوع الانفجار تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تكشف عن الدمار الذي لحق بمنزل الفنان اللبناني، كما أعاد نجله خالد نشر الفيديوهات عبر حسابه على موقع "تويتر".





ونشر حساب برنامج et بالعربي على "أنستقرام"، فيديو من داخل منزل راغب علامة، يكشف عن الأضرار التي تعرض لها المنزل، جراء الانفجار.

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وعلق الحساب على الفيديو: "منزل راغب علامة في منطقة بيت الوسط في بيروت، يعد الأقرب تقريبا لموقع الانفجار، والذي أصيب بأضرار كبيرة جداً، وصودف تواجد راغب مع عائلته في الجبل وقت الانفجار ولم يصابوا بأذى".

وكان حريق كبير قد اندلع مساء الثلاثاء في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.



وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأظهرت الصور حجم الدمار الكبير الذي خلفه الانفجار في وقت تعالت الأصوات بأن ما يحدث في بيروت كارثة بكل المقايس لم تحدث من قبل.



