إصابة نادين نجيم في انفجار مرفأ بيروت

الخليج 365الأربعاء 2020/8/5 09:41 ص بتوقيت أبوظبي
تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم للإصابة إثر الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، الثلاثاء، وخضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت 6 ساعات.
وعقب تعرضها للإصابة، نقلت نادين نجيم إلى أحد مستشفيات بيروت لتلقي العلاج اللازم.
وتسكن نجيم بالقرب من موقع الانفجار، ما أثار تساؤل العديد من محبيها عن سبب اختفائها منذ وقوع الحادث.
وذكرت الفنانة اللبنانية ريما نجيم على حسابها على موقع "تويتر" أن نادين نسيب نجيم أصيبت في انفجار مرفأ بيروت وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأكدت :"لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا. بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال. بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت 6 ساعات وهي حالياً أفضل. والأولاد بأمان الحمدلله. ان شاء الله قريباً بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها. صلّولها".
بدوره، كتب الإعلامي اللبناني خالد المولى عدة تغريدات على حسابه على موقع "تويتر"، حيث بدأها قائلًا: "كلّ الأخبار التي تشير إلى أن نادين نجيم مفقودة غير صحيحة وهي بصحة جيدة، يرجى توخي الدقة بنشر الأخبار".
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