الخليج 365الأربعاء 2020/8/5 09:57 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الأربعاء، أن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت الذي ألحق أضرارا كبرى بالأحياء المجاورة في المدينة أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح.
وقال رئيس الصليب الأحمر جورج الكتاني لقنوات تلفزيونية محلية اليوم الأربعاء إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل بلغ 100 شخص وإن مزيدا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.
وقال الكتاني إن الصليب الأحمر ينسق مع وزارة الصحة كي تستقبل المشارح الجثث لأن المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال المزيد.
وشهد مرفأ بيروت انفجارا هائلا وقع في مستودع بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح، وسُمع دويه في بيروت، أدى إلى سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى وتدمير الكثير من المباني.
ويأتي الانفجار في وقت بالغ الحساسية، أي قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.
ومن المنتظر أن تصدر محكمة الأمم المتحدة حكمها في المحاكمة الغيابية لأربعة أشخاص مشتبه بهم في اغتيال الحريري، ينتمون جميعهم لـ"حزب الله" اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الصليب الأحمر اللبناني: عدد قتلى انفجار بيروت بلغ 100 وقد يرتفع المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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