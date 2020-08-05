شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كورونا تخيم على سوق سينما هوليود بعد إعادة الفتح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن قرار فتح دور العرض فى هوليود من جديد لم يكن القرار الأصلح، حيث حقق فيلم "Unhinged" بطولة راسل كرو، فى شباك التذاكر بالمملكة المتحدة وأيرلندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، 175263 جنيهًا إسترلينيًا أى 229 ألف دولار وفقًا للأرقام النهائية التي أصدرتها Comscore.
وتم عرض الفيلم، الذى أصدرته شركة Altitude Film Distribution، فى 243 دار عرض، ما يشير إلى أن عودة الجماهير إلى دور السينما حذرة على الرغم من أن المنطقة تقع فى وسط موجة حر.
فيلم "Unhinged" من بطولة النجم العالمى راسل كرو، وجيمي سيمبسون وجابرييل بيتمان.وهو من إخراج ديريك بورتي وتأليف كارل إلسورث.
جدير بالذكر أن عودة الحياة للسينما لا تعني العودة لما قبل كورونا، لأن صالات السينما سيتم فتحها بسعة 25% فقط، أو 100 شخص كحد أقصى داخل الصالة مراعاة للتباعد الاجتماعى.
وتشهد أيضا دور السينما عرض فيلم Tenet من إنتاج شركة Warner Bros، ومن بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.
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